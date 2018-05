Baltoscandal vahetas kujunduses rukkilille silmade vastu

Baltoscandali reklaamijuht Kristo Kruusman sõnas, et rukkilillega kujundusidee oli end ammendanud. “See oli üks idee, mis korraks lahe. See mõjus pigem logona. Seda poleks saanud nii palju laiendada, ainult rukkilill oleks plakatiks olnud liiga vähe, teiseks oleks see välismaalastele olnud arusaamatu. Me ei tahtnud sellega lõpuni minna.”

Kruusmani sõnul on festivali üheks märksõnaks austus. “Selle kaudu jõudsime vanade elukogenud silmade juurde, kuigi need on tagurpidi silmad, mis tekitab kummastuse efekti. Silmad peegeldavad ja näevad, kuid ei anna hinnanguid. Nad aktsepteerivad teistsuguseid arvamusi, ja kuigi nad ei ole nõus kõigega, mida näevad, ei mõista nad hukka,” avas ta kujunduse ühe aspekti. “Kuid see on ainult üks osa festivali spektrist ning alati ei ole vaja kujundust lahti seletada,” rõhutas ta. Kruusman lisas, et ka rukkilillega logo näitas läbi iroonia austust teistsuguse vastu või selle puudumist, samuti viitas sellele, et rukkilill on nii üldine sümbol, et kellelgi ei tohiks olla õigust seda omastada.