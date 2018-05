Keerutasin kõvasti tolmu

Ammu: kätt südamele pannes pean ütlema, et lapsepõlves olid õudusunenäod reeded, kui Leopoldi vaatamise asemel pidi hoopis koristama. Kraamimine on minu jaoks õudus kuubis. Ausalt, ma vihkan seda.

Ometi. Olen valmis käised käärima ja suurimale õudusele vastu seisma. Räägime juba mõnda aega Aqva spordikeskuse müügijuhi Robert Salepiga, et teeks julgustüki ära. Mis saab olla veel parem paik suurpuhastuseks kui reketlonihall. Valge uhke maja, mis kubiseb klaaspindadest ja mis liigse külastusogaruse tõttu saanud juba natuke minu teiseks koduks. Koristamisest siin juba puudust ei tule, tööd jagub nii palju, et võib lausa öökima ajada. Selle tõestuseks küsib paar päeva varem spordiklubi administraator, kas mul on ikka aimu, et neil on keldrikorrusel suur mattidega kaetud ruum. Mmh, mõmisen vastuseks.