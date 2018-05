Täna kell 17 annab end eestlaste südamesse laulnud laulja ja helilooja Tõnis Mägi Vihula mõisa kontserdisaalis autorikontserdi “Jäljed”. Mägi ise on öelnud, et see on laulude õhtu, kus iga samm on kui samm värskel lumel. Miks mitte ka liival, kust laine kohe jäljed kustutab.