Raamat talletas Eesti metsade kohinad

“Eesti metsandus on sarnaselt sajaaastase riigiga läbi elanud oma tõusud ja mõõnad, mis Toivo Meikar ühe lugupeetavaima metsandusloolasena selles teoses järgnevate põlvkondade tarbeks talletanud on,” ütles riigikantselei EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.

Eesti metsandus ja puidutööstus on astunud väga pika sammu puidu väärindamise suunas, kuid pikk tee on veel minna. Aastatel 1925–1934 kasutati näiteks koguni 60 protsenti puidust kütteks ehk aeti lihtsalt ahju. Tänapäeval on lood muidugi sootuks teised.