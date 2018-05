10 ja 50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Europarlamendi saadik Tunne Kelam arvas, et meie mõtlemine on liiga tsentraliseeritud ning kujutame ette, et kõik otsustataksegi Tallinnas või Brüsselis. “Sama hästi võib küsida, kui kaugel on Peterburi, New York või Peking, sest kõik siin ilmas on omavahel seotud,” lisas Kelam. Tema sõnul on geograafiline distants petlik, sest tegelikult oleme kõik osa Euroopast. “Tuleb jõuda arusaamale, et Rakvere ongi Euroopa ja meil on üha vähem vaja Tallinna või Brüsselit,” sedastas Kelam. Kelami arvates peaks riik tegema soodustusi mahajäänumatele piirkondadele ja lisas, et Brüsseli kui patuoina nägemine on propagandatrikk. “Meie regionaalpoliitika on ikka meie endi teha ja küsimus on üldjuhul meie ametnikkonnas ja nende suhtumises,” lausus europarlamendi saadik.