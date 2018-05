Kunagine Rooma paavst Johannes Paulus II on öelnud: “Mulle meeldib male, eriti probleemmale. See on imetlusväärne mäng, mis ühendab inimesi ja rahvaid. Oleks tore, kui maailmas poleks muid probleeme peale maleprobleemide.” Nooruses koostas ning avaldas ta oma kodanikunime all ka mõned maleülesanded.