Peohõnguline “Teeme ära!” on täies hoos

Kuigi päev on veel lõunas, hakatakse Aaspere talgutele joont alla tõmbama ja isekeskis muljeid jagama. Üks lugu, mis sedakorda meelde jääb, on seotud Aaspere külakoja korrastustöödega. Muude tegemiste seas otsustati ära värvida külakoja katuseliist. Käidi siis värvi segamas, aga oh häda – toon sai teine, mis plaanitud. Prooviti uuesti ja teine katse läks juba paremini. Tänasest ongi Aaspere külakoja katuseliist teist värvi.

Töö, mis ära tehti kogukonna jaoks, on tähtis. 15 kohaliku aktivisti korrastasid külakoja ümbrust, et külaelanikel oleks jaanipäeva pidamiseks ilus simmaniplats.

Essu mõisa talgud on sealse talgujuhi sõnul alles poole peal. Martin Konso rääkis, et nad riisuvad lehti ja püüavad mõisa ümbruse ära puhastada. “Läinud on töiselt ja füüsiline töö on raske. Ala on suur ja tahaks palju ära teha,” sõnas Konso.