Tosin naiskodukaitsjat päästis inimesi õhusaaste eest

Kuna Lääne-Virumaal on raudteeõnnetuse oht nii Tapal, Kundas kui Rakveres, sai turvaliseks evakueerimispaigaks just Väike-Maarja.

Evakuatsioonimeeskonna ülem naiskodukaitsja Evely Press ütles, et õppus oli tulemuslik. "Naiskodukaitsjaid kui evakueeritavaid osales õppusel rohkem, kui esialgu planeeritud. Kokku oli õppusega seotud üle 120 inimese kogu maakonnast," sõnas Press. Ta lisas, et operatiivselt said koormused jaotatud, inimesed evakueeritud ning evakuatsioonilaager toimis. "Tõelises hädaolukorras saab naiskodukaitsjate peale loota ning reaalse ohu puhul saab evakuatsioonilaager maakonnas üles loodetavasti mõne tunniga," kiitis Press õppusel osalenud naiskodukaitsjaid.