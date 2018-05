Kandles põles hektar kulu

Päästeamet tuletab meelde, et tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ja kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad www.rmk.ee.