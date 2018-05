Rakvere kultuurikeskust juhib Eve Alte

«Ametikoht on põnev ja täis väljakutseid, nii et miks ka mitte,» kommenteeris Alte. Ta lausus, et ei kavatse kultuurikeskuse töös muutusi teha. «Võib jätkata ja edasi tegutseda ning planeeritud sündmused toimuvad,» ütles Alte.

Kultuurikeskuse uue juhi sõnul soovib ta teha väga head koostööd kõigi huvigruppidega. «Aga alguses on vaja ennast kõigega kurssi viia ning see võtab aega,» lisas ta.

Rakvere linnapea Marko Torm avaldas heameelt selle üle, et Eve Alte on otsustanud linnavalitsuse meeskonnaga (taas)liituda. «Tegemist on tugeva inimesega, kes suudab käivitada protsesse ning suhelda inimlikult ja arusaadavalt erinevatel tasanditel. Usun, et Eve mõneti väljastpoolt tulija pilk on siinkohal pigem eeliseks ning suureks väljakutseks saab eeskätt nende suurepäraste inimeste innustamine, kes on oma valdkonna autoriteedid,» rääkis linnapea.