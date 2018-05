Päästjad on kulu süütajatega karmid

Paraku kõigi kulupõlengute kustutamine nii lihtsalt ei lähe. Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Urmas Grüning meenutas paari juhtumit. Ühe puhul oli kulutuli levinud betoonaia alt läbi ja ohustas puidutööstust ning teise puhul oli liikunud väikeettevõtte maaalale ning süüdanud seal põlevmaterjali ja ohustas õli- ja kütuseladu. “Väiksemale ettevõttele võib kulupõleng saada saatuslikuks ja tähendada ka äri lõppu,” ütles Grüning, kelle andmetel on kulupõlengute arv Lääne-Virumaal mullusega võrreldes samal tasemel. Esmaspäevase seisuga oli maakonnas registreeritud 37 kulupõlengut, mullu samal ajal 40. Ida-Virumaal on need arvud 195 ja 128. “Päris oluline langus,” kommenteeris Grüning ja lisas, et kulupõlengute arv sõltub suuresti ilmast.