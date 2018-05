Kindral Kiili külastas Siili

Kaitseliidu Viru maleva pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski lausus, et toimunuga võis rahule jääda. “Kõik sujus plaanipäraselt ning õppuseks püstitatud ülesanded täideti. Inimesed olid aktiivsed ja selliseid asju, mis oleksid meie tegevusi takistanud või häirinud, ette ei tulnud. Ka elanike tagasiside oli positiivne ja toetav – inimesed astusid linnatänavatel ligi, küsisid ja uurisid,” kõneles ta. “Kindral Kiili jäi samamoodi nähtuga väga rahule. Et Viru malev on tema kodumalev, on see ka põhjus, miks ta käib siinkandis võibolla natukene rohkem kui mujal, aga see teeb ainult head meelt.”