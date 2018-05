Kõva rassimine aitas Vaeküla mõisa uuele elule

Laupäeva pärastlõunal oli päike erakordselt ere, nii et peitis esiti Vaekülas üht sealset iseloomuga hoonet. Lummusliku laguneva mõisa juures töötati hoogsalt ja hoolega, võib kindel olla, et eriline paik on tõusuteel.