Päev, mil arutletakse Euroopa ootuste üle

Rahu ja ühtsuse päeval püüti leida vastuseid küsimustele tuleviku kohta. 2019. aasta europarlamendi valimiste eel on peaküsimus, kas riigikogu liige Marko Pomerants kandideerib europarlamenti. “Ma ei ole veel otsustanud,” sõnas Pomerants.

Tema sõnutsi on sellega seonduvalt erakondadel mitu probleemi. “2019. aastal on kahed valimised. Vaja on sularaha ja vahendeid kahtedeks valimisteks ja rõõmsaid kandidaate, kes peaksid olema märtsis ja mais tippvormis,” lisas Pomerants.