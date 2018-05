Turistide arv kasvab

Välisturistidest on Lääne-Virumaal jätkuvalt kõige rohkem peatunud Venemaalt tulijaid ning nende arv on aastaga sadakonna võrra kasvanud: tänavu esimeses kvartalis oli see 1653, mullu 1566. Soomlasi peatus 2017. aastal kolme kuuga 1165, tänavu 1221. Kolmandal kohal on väga suure vahega lätlased, nende arv on vähenenud 294-lt 256-le.