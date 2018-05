Keskraamatukogu uuendas kasutuseeskirja

Kui varem võis koju laenutada korraga vaid viis auvist ehk heli- ja videosalvestist, siis uue eeskirja järgi pole tähtsust, kas koju laenutatavate teavikute hulgas on auvised või raamatud. Korraga võib üldjuhul koju laenutada 15 teavikut. Pikenes ka auvise laenuaeg, mis nüüd on võrdselt raamatuga 21 kalendripäeva. Reserveeritud teaviku saabumisest teavitamine on nüüdsest tasuta.