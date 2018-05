“Eesti toiduainetööstus on väga mitmekülgne, pidevalt tegeldakse uute põnevate toodete väljatöötamisega. Pole palju riike, kelle poelettidel on nii rikkalik valik kodumaiseid tooteid. Avatud toiduainetööstuse nädal pakub tarbijatele hea võimaluse kodumaistele toiduettevõtetele külla minna, Eesti toidu meistritega tuttavaks saada ning oma silmaga näha, kuidas valmivad nii tuttavad kui ka uued tooted,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeeriumi Eesti toidu projektijuht Kadi Raudsepp lisas, et kui varem on avatud toiduainetööstuse nädalat korraldatud sügisel, siis sel aastal on hea võimalus külastada toiduettevõtteid kevadisel ajal.