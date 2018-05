Sõit kuu algul toimunud motokrossivõistlustele Põlva Kevad oli Tapa sportlasel Kermo Uuel suure küsimärgi all, kuna noormehe enda tsikkel oli katki. Et aga hooaja lõpul kõrgete kohtade püüdmiseks on iga punkt oluline, läks Uue võistlema laenatud mootorrattaga. Sõitudes saavutatud teine ja kuues aeg andsid üldkokkuvõttes kolmanda koha.