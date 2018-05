Kui lähed külla, siis koputa ja ütle tere

Seisan Käsmus oma kodu elutoa akna all ja vaatan Käsmu lahele, mille teisel kaldal ilutseb värskelt valminud Võsu sadam. Just lõpetasin Eesti Ekspressist Tiit Pruuli arvamuse lugemise. Pea on loetust mõtteid täis. Pööran pilgu kirdesse ja näen meie küla randa, kuninglikku Lemeti kivi ja Majakamäge. See kaunis rand ja kaunis küla on minu kodu.