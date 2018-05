Päästjad valmistuvad aktsioonideks  

Päästeala töötajate ametiühingu juhatuse liige Toomas Suigusaar rõhutas, et päästjatel on keelatud streikida. Küll aga on teisi võimalusi oma huvisid kaitsta. Näiteks tõi ta piketi ja meeleavalduse. Neid võimalusi eile Rakveres kohalikele päästeala ametiühingujuhtidele ja aktiivsetele pritsimeestele tutvustatigi.

Kuigi siseminister Andres Anvelt lubas aprillis riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste järel, et tulevast aastast tõuseb päästjate töötasu 20 protsenti ja täiskohaga töötava päästja brutokuupalk on vähemalt 1000 eurot, peavad päästjad oluliseks ka tulevase palgatõusu kindlustamist mitmeaastase leppega.

Päästjate sõnul on nende palk olnud aastaid peaaegu muutumatu ja selle suurus on praegu ületunde arvestamata 808 eurot. See on madalam isegi Läti ja Leedu ametivendade töötasust.