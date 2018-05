Erivajadustega inimesi ootab ees suur kolimine  

Kui paari aasta eest AS Hoolekandeteenused need majad ostis, käisid Lille Kodu elanikud oma tulevasi kodusid huviga vaatamas ning olid kurvad, et ehitus kohe peale ei hakanud. Kink ütles, et ehitaja leidmisega oli algul raskusi, kuid nüüd sujub kõik kenasti ning tulevased elanikud viskavad vähemalt kord nädalas ise töödele pilgu peale.