Lääne-Virumaalt on tiitlile esitatud neli perekonda. MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit president Aage Õunap ütles, et nad soovivad tiitliga väärtustada ja tunnustada Eesti ühtseid tugevaid suurperekondi, kus kasvab vähemalt neli last.