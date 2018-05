Taaskasutus ja kirbuturud on popid

Jaama ja Kauba tänava nurgal asuva ärihoone teisel korrusel tegutsev E&E Kirppar tähistab just sel nädalal oma viiendat sünnipäeva. “Kõik need ideed ja unistused, mis meil viie aasta eest Kirpparit avades olid, on täitunud,” tunnistab koos õetütrega poe avanud Eda Lees.