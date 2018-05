Ristiema kotlettidest sütel küpsetatud kartuliteni  

Selgub, et Palmse härrastemaja keldriköögis ning kõrtsis on mõisale kohaselt au sees nii talupojatoidud kui ka härrasrahvaroad. Üheks erilist elamust pakkuvaks praeks on peamaja keldriköögis süte peal küpsetatud liha ja kartulid. Seda rooga sööma asudes ei saa sugugi alahinnata õhus hõljuvat hõngu, mida toidu küpsemine ja elav tuli on tekitanud – nii ei sööda ainult silmade, vaid ka ninaga, suust rääkimata.