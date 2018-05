Balti turniiri avamäng toob Kastani Arena puupüsti jalgpallifänne täis

Tegemist on esimese korraga, kui Eesti meeste koondis mängib Rakveres.

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht ütles, et umbes 1800 piletist on juba tuhatkond müüdud ja viissada veel saadaval. Osa pileteid ei olegi müügis, vaid lähevad teele kutsetena.

“Meie prognoosime Rakverre täismaja. Kui huvi läheb väga suureks, oleme valmis viimasel hetkel ka seisukohti müüki paiskama. Inimestel on harjumus osta viimasel hetkel või kohapealt. Soovitan eelmüügist ette ära osta. Siis saab ka parema koha valida,” kõneles Uiboleht.

Koondis tuleb Rakverre juba 28. mail ning läheb ära 1. juunil. Peagi antakse teada ka ajad, mil huvilistel on võimalik koondislastega kohtuda.

Üks huvipakkuvamaid persoone on kindlasti Ragnar Klavan, kes 26. mail UEFA meistrite liigas Liverpooli särgis kõige kirkamale medalile mängib. “Kui Klavan koondisega liitub, on see ainulaadne võimalus Euroopa parima või hõbemedali saanud klubi mängijat Rakveres näha,” lausus Uiboleht.