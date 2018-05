Rakvere gümnaasiumis usutleti Eesti parimaid võrkpallureid  

Eesti Võrkpalli Liidu presidenti Hanno Pevkurit rõõmustas, et koondises on nii palju üle kahemeetriseid mehi. “Pikki poisse on rohkem kui küll. Kui korvpallil ka kunagi nii hästi läheks, et saaks viisiku üle kahemeetriseid välja panna, oleks päris hea,” sõnas Tallinna abilinnapea ja korvpallitreener Kalle Klandorf muiates.