Saksa keele päev kasvatab armastust võõrkeele vastu

Lisaks võõrustavale eragümnaasiumile olid esindatud Rakvere gümnaasium, reaalgümnaasium ja Kadrina keskkool. Päeva korraldaja, eragümnaasiumi saksa keele õpetaja Külli Puumeister rääkis, et päev on oluline nii õpetajatele kui ka lastele, sest tõstab saksa keele au sisse ning annab keeleoskajatele võimaluse esineda ning oma oskusi teistele näidata.

Päeva esimeses pooles astusidki kooliõpilased ühise kontserdi käigus üles ning esitasid kaasõpilastele saksakeelseid laule ja lühinäidendeid ning tutvustasid saksakeelset kultuuriruumi. Rakvere gümnaasiumi saksa keele õpetaja Kalle Lina ütles, et kuigi saksa keele õppijaid on võrreldes vene ja inglise keelega tunduvalt vähem, on just selle keele õppijatele korraldatud märkimisväärselt enam üritusi nii maakonnas kui ka mujal Eestis.