Süsteemirike kergitas bussipileti hinda

Mõned päevad varem, 30. aprillil oli majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastanud piletihinnamääruse, millega sätestati maakondliku bussitranspordi piletihinnad. Ministri määrus paneb paika vahemiku, mille piires võib maanteeamet maakondades bussiliinidel hinna kehtestada. Vahemik ulatub nullist senise kõrgeima maakondades kehtinud piletihinnani. Minister on rõhutanud, et paika pandud hinnavahemik ei too kaasa hinnatõusu.