Talent tuli lõpuks koju  

Sügisel Rakveres peetavad noorsooklassi Euroopa meistrivõistlused lähenevad ning nendega seotud teemad on korraldajatel, kelle hulka Kaido Höövelson kuulub, aina rohkem kõneaineks. “Sebimist jagub, aga meil on organiseerijaid rohkem. Põhirõhk ei ole minul, aitan rohkem sponsorite otsimise ja selliste teemadega. Praeguseks on käed löödud Bal­snacki, E-piima ja Tartus soojamajandusega tegeleva Gigaga,” kõneles ta ja lisas huvitava faktina, et näiteks E-piim ekspordib toodangut ka Jaapanisse.