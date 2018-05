Kungla pood Rakveres sulgeb ukse ja vahetab omanikku

"Loomulikult on kahju, sest see oli meie ketis esimesi kauplusi," lausus OG Elektra AS-i omanik Oleg Gross. Suurärimees lisas, et ehkki pood sulgeb omanikuvahetuse tõttu uksed, senised kunded väga muret tundma ei pea. "Suur toidukauplus Maxima näol on sealsamas kõrval olemas ja seetõttu klientide jaoks väga palju midagi ei muutu," tähendas Gross, kellele kuuluvate Grossi Toidukaupade keti lähimate kauplustena tegutsevad kesklinnas Turukaubamaja ja Ly. Kolmandana toimetab Rakveres Ilu puiesteel edasi Raja pood.