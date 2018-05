Rakvere muusikakooli rõõmustab viljakas kooliaasta

Lõpetajatel on olnud juba nii solfedžo kui ka muusikaloo lõpueksam, mis sooritati vaid hinnetele 4 ja 5; ka neljanda klassi solfedžo tasemetöö tehti edukalt. Nüüd on jäänud veel eriala lõpueksamid kuu lõpus ja iga päev toimuvad üleminekukontserdid. Ja siis on juba aeg alustada uute õpilaste vastuvõttu.