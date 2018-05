Kolm ema rollis kasvatajat: Lea, Maarika ja Andra  

Vinni perekodu Wiggy pere Päikese tänava majja oodatakse selle päeva kasvatajat hommikul kell kaheksa, mil pere kuuest lapsest on kodus ainult kõige väiksem, kes tuleb lasteaeda viia. See kohustus täidetud, tuleb kasvatajal tubades korda luua, tegeleda paberimajandusega, vaadata üle laste riided, heita pilk e-kooli, süüa teha ja laste koolist saabudes neil kõhud täis sööta.

Selline on Wiggy pere tavaline esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede. Argipäev nagu igas peres. Ainult selle erinevusega, et ema rollis on selles majas kolm kasvatajat: Maarika Larkina, Lea Külmallik ja Andra Saul. Loomulikult mitte kõik korraga, vaid ühekaupa. Tööpäev kestab 13 ja pool tundi ehk kella poole kümneni õhtul, mil kasvataja saab taas oma päris pere ja laste juurde naasta.