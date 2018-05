Suveks tööle ihkajad kogunesid messile  

Tööotsijaid saabus hoolimata suvisest ilmast messile üksjagu ning palju oli neid, kes soovisid leida suveks esimest nii-öelda päris tööd. Kiviõlist messile tulnud gümnaasiumiealine neiu rääkis, et tahaks leida tasuvat tööd, kuna siiani on ta suvel leidnud vaid juhuslikke tööotsi. Siiski tunnistasid paljud noored, et ihaldatav suvetöö peaks olema võimalikult paindliku graafikuga, nii et jääks aega ka puhkamiseks.