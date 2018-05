Minister Riina Sikkut on lõpetanud Vinni-Pajusti gümnaasiumi kuldmedaliga

Nüüdse ministri klassijuhataja Sirje Püss kasutas tema kirjeldamiseks sõna “priimus”. “Kuid tema käitumist see ei mõjutanud. Ta oli alati valmis kehvemaid õppimises abistama,” ütles Püss. Ta lisas, et tegemist oli hooliva, tolerantse, alati rõõmsameelse ja tugeva õiglustundega inimesega.

Tervise- ja tööminister on lõpetanud Tartu ülikooli bakalaureuseõppe majanduse alal ning Londoni ülikooli tervisepoliitika magistriõppe. Ta on töötanud riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna. Maikuu teisel päeval nimetati ta tagasi astunud Jevgeni Ossinovski asemel tervise- ja tööministriks.

Riina Sikkut ütles, et kuna eredaid mälestusi on lapsepõlvest palju, siis üht ta välja tuua ei oska. Ministriproua tunnistas, et kuna tema vanemad elavad senini Lääne-Virumaal, käib ta siin kandis sageli.