Muuseumid ootavad hilisõhtul külla  

Muuseumiöö teemaks on seekord “Öös on pidu”. Muuseumides korraldatakse kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötube, kontserte, etendusi, mälumänge ja palju muud. Muuseumiööst võtab tänavu osa ligi 200 muuseumi ja muud asutust. Enamasti on neil uksed avatud kell 18–23, täpsemad programmid on kättesaadavad muuseumiöö veebilehel.