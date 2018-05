10 ja 50 aastat tagasi  

10 aastat tagasi

Suvine muuseumihooaeg sai avalöögi

Sihtasutus Virumaa Muuseumid avas Rakvere linnuses ja Palmses suvise hooaja, tähistades Rakveres samal ajal ka 450 aasta möödumist Liivi sõjast. SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemets ütles, et hooaeg küll avati, kuid paljud selle suve uudised tulevad juuni alguses. “Palmses valmib kõrts, kus hakatakse pakkuma vanaaegset toitu, samuti avatakse siis uus vanatehnika näitus ja enne jaanipäeva ka piljardisaal, linnuses avame põrgu laienduse ja tulekul on alkeemia ja maagia tuba,” loetles Leemets.

Alkeemia ja maagia toa avamiseks on Leemetsa sõnul linnuse rahval veel õppida vaja. “Praegu oskame teha musta püssirohtu ja küünlaid, aga sellest on vähe,” lausus muuseumijuht. Palmses on talve jooksul hoolega täiustatud näitusi. Härrastemajas on üleval baltisaksa kunstnike maalide koopiate näitus, töökorras on ka härrastemaja vana köök.

Virumaa Muuseumid plaanib jätta sel aastal Palmse mõisa kavaleridemaja välja üürimata ja võtta poepidamise üle. Rakvere linnuse kahur Ööbik on Ants Leemetsa sõnul hakanud ilmutama esimesi vanaduse tundemärke ja sellest hooajast hakkavad Ööbiku asemel kärgatama kaks väiksemat kahurit. Linnuse arsenal on kahurite kõrval täienenud ka kümne musketi ja viie püstoliga, mida külastajad soovi korral lasta saavad. Samuti on linnusel nüüd 20 nelja meetri pikkust piiki, mida vajadusel ka lahingute etendamiseks kasutada saab.

50 aastat tagasi

Noored loodusesõbrad tegutsevad

See oli möödunud aasta detsembrikuus, kui 35 loodusesõpra kõigist Rakvere linna koolidest esmakordselt kokku tulid. Sellest väikesest loodusehuviliste ringist on kasvanud Eesti Looduskaitse Seltsi Rakvere osakonna noorliikmete ring, mille töökoosolekutest võtab osa juba 140–150 loodusesõpra peaaegu kõigist Rakvere rajooni koolidest.

Kuigi tegutsemisaeg on olnud alles lühike, on juba mitmed huvitavad üritused teoks saanud. Meie ringil on palju sõpru isegi väljaspool kodurajooni piire. Lindudepäeval oli meie külaliseks ornitoloog Fred Jüssi, kes näitas meile omavalmistatud värvifotosid Eesti lindudest. Aprilli lõpul oli meie külaliseks eesti noorema põlvkonna populaarne loodusteadlane Jaan Eilart.

Traditsiooniliseks on saanud jõukatsumised-viktoriinid. Koolide esindusvõistkonnad võistlevad omavahel, kuna pealtvaatajad moodustavad nn. Suure ringi.