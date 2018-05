Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 22-27, rannikul kohati 15 kraadi.