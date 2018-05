Repliik: parim päev

Haruldane on oskus näha, et see, mis sul on, ongi parim. Eile kohtusin mehega, kelle silmad lõid särama, kui ta rääkis oma koertest. Sest need on tema sõnul lihtsalt maailma parimad. Nagu on parim ka töö, mis pole lihtne, aga teda paelub, ja ta ei tee numbrit aeg-ajalt ette tulevatest raskustest. Sest ta oskab leida üles need asjad, mis teda innustavad ja rõõmustavad.