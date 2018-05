Üha menukam uudiserubriik Eestis – kopteriaana  

Oleg Grossi helikopter läheb endiselt maalastele ja ajakirjandusele korda, kuigi oleks aeg hakata sellega juba harjuma, sest see mujal maailmas nii tavaline õhusõiduk on lennanud siin Maarjamaa kohal üle pooleteise aasta. Aga ükskõik kus see lennumasin ka ei maandu, ilmuvad sellest pildid ja videod nii sotsiaal- kui ka päris meedias.