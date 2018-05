Võistluste peakohtunik Kaarel Pomerants ütles, et võistluste tase on viimastel aastatel päris tugev olnud. “Võitlust oli, emotsiooni oli. Kõik oli tipp-topp. Isegi poisid mängisid alguses väga hästi,” rääkis ta ja lisas, et kui maakonnameistri medalitele konkureeriks rohkem võistkondi, ei saaks kohalikest harrastajatest nii kõvu tiime enam kokku. “Samamoodi uhkeldada ei saa nagu korvpall – kahe liigaga,” nentis Pomerants.