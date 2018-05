Minister Reps: Rakvere peab otsuse langetama

“Kohad, kuhu need tulevad, on väga paljus olnud kohaliku kogukonna otsustada,” märkis Reps. Ta lisas, et riigigümnaasium on ikkagi piirkonna haridusvõrgu lahutamatu osa.

“Rakveres on välja pakutud sellesama Pärdi [maja] juurde ja sellesama Kotli maja vahetusse lähedusse gümnaasiumi ehitamiseks maatükk,” ütles Reps.

Tema sõnul on mõlemad, nii uue maja ehitus kui ka riigigümnaasiumi rajamine Rakvere gümnaasiumisse võimalikud, mõlemal on plusse ja miinuseid.

Reps märkis, et meil on maakonnakeskusi, kuhu on juba ehitatud uued hooned. “Uue hoone plussid on, et sa saad luua vastavalt ootusele ja õpikäsitlustele, mis meil täna on levinud, väga interaktiivsed, mitme distsipliiniga klassiruumid, kus saad kohandada täiesti uutele nõuetele vastavad keemialaborid, füüsika katseruumid ja nii edasi ja nii edasi,” selgitas Reps.

Ta tõi esile, et me loome tänapäeval küll ümmargusi, küll ovaalseid koolimaju just selleks, et kõik koolilapsed neis ühel hetkel positiivses mõttes vastastikku põrkuksid. Aatriumid on tavaliselt samal ajal ka sööklad, samal ajal on need aulad, kontserdisaalid. Kõik need võimalused vanas majas sellisel kujul välja ei tule. Vana maja ei ole kindlasti nii energiaefektiivne ja kulud on veidi suuremad. “Need on põhjused uue maja kasuks,” ütles Reps.

Samas märkis ta, et ajalooliste hoonete säilimise ja arendamise mõttes on ka väga palju plusse. Rakvere gümnaasiumi eripäraks on aga see, et hoone on praegu vajalik põhikoolile. “Nii et juhul kui Rakvere volikogu peaks andma nüüd selle riigigümnaasiumiks, tekib tal olukord, kus ta peab põhikoolile uue maja ehitama, sest tegelikult kahte olemasolevasse koolimajja põhikoolilapsed ära ei mahu,” rääkis Mailis Reps.