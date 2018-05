Tervishoiusüsteemi ei tohi lammutada, vaid seda peab arendama

Kaja Kallase sõnul tooks tervisekindlustuse tellimine erasektorist kaasa vajaliku konkurentsi ja annaks inimestele suurema valikuvõimaluse, mis viiks omakorda hinnad alla ning parandaks seeläbi teenuse kvaliteeti. Kuid alati ei ole konkurents edasiviiv jõud, sest pigem võivad kerkida esile ärihuvid ning eraettevõtetel on siiski vaid soov teenida kasumit. Sellisel juhul pole inimese tervis kindlasti enam esimesel kohal. Samal seisukohal on ka paljud eksperdid, leides, et uudsed lahendused tervishoiusüsteemis on küll teretulnud, kuid neid võiksime pigem kasutada haigekassa puhul. Lisaks võib erakindlustuse suunas minemine tähendada süsteemis palju segadust. Suurel osal eakatel võib olla üsna keeruline järge pidada, milliste haigusjuhtude vastu ta kindlustatud on. Niisugune probleem võib tabada ka raviasutusi, kellel oleks keeruline liigitada, milline on iga indiviidi kindlustusaste.