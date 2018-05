Eesti on Baltimaadest kõige homosõbralikum

Eesti on ühenduse hinnangul viinud ellu 39,34 protsenti seksuaalvähemuste heaolu ja võrdseid õigusi tagavatest nõuetest, millega on 49 Euroopa riigi hulgas 21. positsioonil. Kõige kõrgemal positsioonil asetseb Malta, mis on täitnud 91,04 protsenti nõuetest.