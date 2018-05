Käsmu sadam – seda ei ole kunagi olnud, ei ole ega tulegi?

Käsmu rannaküla ajalugu algab – nagu ikka – sellise ajaga, kus müüdid ja legendid ajaloolisest tõest ja vahel ka tõepärasusest üle kipuvad olema. Vanad hallid ajad olid hallid ning kirkaid värve tuleb tikutulega otsida. Käsmu alguslugu on enam-vähem teada: merehädas kipper Kasper või Käsper või Caspar sai eluga maale ja ehitas kabeli ning nii see küla ja laht vist endale nime said. Ega päris täpselt ei tea, võibolla oli mõni varasem elanik juba ees ka. Võibolla oli isegi mõni sadamasild, mille äärde Kasper siis saabus. Sillast legend siiski vaikib.