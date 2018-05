Kruup rõhutas, et politsei ei soovi raha, mis omavalitsused abipolitseinikele on eraldanud, endale. Abipolitseinik osaleb vabatahtlikult politseilistes tegevustes seadustes sätestatud alustel ja korras ning ta ei saa eeldada, et töötatud tundide eest palka saab. Seda enam, kui see läheb seadusega vastuollu.