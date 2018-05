Estonian Celli haavapuitmassitehase põleng kustutati

Kuna põlengu asukoha kõrguse tõttu ei olnud tehase enda meeskonnal võimalik ohtu ise likvideerida, siis paluti põlengu likvideerimiseks päästeameti abi. Ettevõtte personalijuht Sander Soomre ütles, et päästjad tegelesid põlengu kustutamisega, ohtu inimestele ei olnud. Soomre sõnul pole viimase kahe aasta jooksul kuivatis põlengut olnud.

Enne lõunat said päästjad ettevõtte juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul põlengu kontrolli alla. "Põleng on kustutatud ja keegi kannatada ei saanud. Estonian Celli tehases töö jätkub, kuid tootmine on hetkel ajutiselt seiskunud," selgitas Lahe.