Nüüd on muidugi ajad teised – vee- ja saunakeskus on mõnulemispaigad. Helju koos oma abikaasaga on kohal nädalas vähemalt viiel päeval. Rütm on kujunenud nii, et suvel tuleb paus sisse ja toimetatakse suvilas. “Oleme nagu koolilapsed, kui tuleb sügis, oleme jälle kohal,” sõnab proua muiates. Rutiin on paigas, “veeloomad”, nagu naine neid nimetab, alustavad lainebasseinist, siis kulub ära selja- ja jalamassaaž, ning siis pikutatakse saunades.