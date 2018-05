Raamat paotab ukse luurajate maailma

“Edukaks riigi või sõjaväe juhtimiseks on hädavajalik hästi toimiv luure ja vastuluure,” ütles raamatu autor Ivo Juurvee. “Eesti ajaloo tõttu on ka siinne eriteenistuste valdkonna lugu maailma mastaabis erinäoline ja talletamise vääriline,” lisas Juurvee.

“Juurvee on oma ala suurepärane asjatundja, kes meisterlikult suudab katta selle keerulise valdkonna täiesti vastandlikud ajaperioodid,” ütles riigikantselei EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho. “Põnevaks teeb raamatu seegi, et teoses on antud ülevaade ka senini vähe uuritud perioodist aastatel 1991–2017,” lisas Kiho.

Päris huvitavaid lugusid on raamatus nii Nõukogude Liidu luurajate tabamisest sõjaeelses Eesti vabariigis kui ka näiteks CIA agentide kinnivõtmisest Eesti NSV-s. Ning luureraamatusse on mahtunud ka enamlaste toime pandud massimõrv Rakveres Palermo metsas. “Võrreldes viimase saja aasta jooksul niinimetatud nähtamatul rindel toimunut Eestis ja teistes riikides, torkab silma huvitav asjaolu. Enamik asju, mis on juhtunud mujal, on juhtunud ka siin, aga tavaliselt teises järjestuses,” ütleb autor raamatu saatesõnas.