Kolumn: intelligentsi ahistus ja “meeldimise” argument

Ühiskondlikud arutelud migratsiooni, kultuuri, kooli asukoha või muu üle on argumentidest tulvil. Tihti pole vahet, kas teaduslikest või poolteaduslikest, tõe osaks olevatest või tõevälistest. Tähtis on hoopis tõik, et mitmel juhul võib neis vaidlustes täheldada nähtust, mille parema puudumisel liigitaksin “intelligentsi ahistuse” alla. See on hetk, mil ühe poole “päris” argumendid saavad otsa, kuna erinevalt teisest poolest ei valda ta meetodit, kõnekunsti, rääkimata demagoogiast. See on hetk, mil teine pool tunneb end võitjana. Ja kui see võitja on jõu positsioonil, on “võidutõe” rakendamine kindel. “Aga ma ei taha! See ei tundu õige! Mulle ei meeldi!” suudab kaotaja veel ahastuses mõelda. Ei meeldi? Mis argument see veel on? Keda huvitab! Peab meeldima!