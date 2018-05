Filmimees Jaanus Lekk on panga elukindlustuse reklaaminägu

Agentuur on filmimehe hinnangul nii hea, et stseeni filmimine võttis aega kõigest pool tundi, lisaks tunnike ettevalmistusi. Kõik kulges kui õlitatult. “Oli vahva. Üle pika aja sai kiikuda,” nentis Lekk. Omamoodi tore oli ka see, et võtteplatsil oli kaks päikest. “Taevas säras päike ja silma paistis veel kunstvalgus.” Selle kohta, kas elukindlustuse reklaamimine tagab reklaaminäole järgmised aastakümned turvalise elu, ütles Jaanus Lekk, et ta ei tee seda raha pärast. “Need agentuuri inimesed on juba nagu vanad tuttavad. See on justkui klubis käimine.” Igatahes on lehekuu jooksul palju tuttavaid Lekile helistanud ja öelnud, et jälle sa vaatad, mis ma siin pangaautomaadis toimetan. “Loed mu raha. Ma siis lõõbin vastu, et kas sul kindlustus on ikka tehtud,” märkis Lekk.